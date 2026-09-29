Politika

PRAZNA STOLICA BLOKADERA: Najbolje oslikava "Studentsku listu" na temu KiM i spoljna politika

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 22:36

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BLOKADERI su i ovaj put, kada je tema KiM i spoljna politika države, izbegli suočavanje sa građanima i političkim suparnicima.

ПРАЗНА СТОЛИЦА БЛОКАДЕРА: Најбоље осликава Студентску листу на тему КиМ и спољна политика

Foto: printskrin RTS

Tema je KiM i spoljna politika, “studentsku listu” na tu temu najbolje oslikava prazna stolica.

Oni ne brinu našim sunarodnicima na KiM, a prema izjavama kandidata sa te liste prodali bi KiM čim bi došli na vlast. 

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