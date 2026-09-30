ZELENI PAKAO ZA FRANCUZE: Panatinaikos gazi za nastavak evroligaške dominacije
U okviru 2. kola košarkaške Evrolige, aktuelni šampion Panatinaikos večeras od 20:15 časova u svojoj „OAKA areni“ dočekuje francuski ASVEL Lion-Vilerban
Nakon uverljive partije na otvaranju sezone, grčki gigant u ovaj meč ulazi kao apsolutni favorit, a sve osim ubedljive pobede domaćina predstavljalo bi prvoklasnu senzaciju.
Podsećanja radi, Panatinaikos je u prvom kolu demolirao Pariz sa 91:72, pokazavši da nema nameru da usporava ritam iz prošle sezone. Sjajni Silven Fransisko sa 18 poena i Matijas Lesor sa dabl-dabl učinkom (15 poena, 9 skokova) kontrolisali su dešavanja na parketu.
Iako Željko Obradović za večerašnji duel ima ozbiljne glavobolje zbog povreda ključnih igrača – van stroja su Kendrik Nan, Najdžel Hejs-Dejvis, Huančo Ernangomez, Kostas Slukas i Mustafa Fal – dubina sastava „zelenih” je tolika da se taj izostanak protiv ekipa poput ASVEL-a ne bi smeo osetiti.
Sa druge strane, francuski predstavnik je priredio iznenađenje na startu savladavši Makabi iz Tel Aviva sa 84:74. Ipak, gostovanje u Atini je potpuno druga dimenzija. ASVEL u Grčku stiže bez Matisa Dosu-Jovoa, dok je nastup Taj-Taj Vošingtona pod velikim znakom pitanja.
Tradicija je surovo na strani Grka, koji su dobili 9 od poslednjih 10 međusobnih duela, uključujući i dva prošlosezonska trijumfa. Uzimajući u obzir drastičnu razliku u klasi, kladionice nude simboličnu kvotu na čistu pobedu Panatinaikosa (1.06–1.12). Prava vrednost za tikete krije se u poenima i hendikepu. I pored desetkovanog sastava, defanzivni bedem Grka predvođen Isakom Bongom i Džerijanom Grantom sposoban je da potpuno uguši napad gostiju. Očekuje se pobeda domaćina od 15 do 20 poena razlike.
NAŠ TIP H1 (1.85)
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