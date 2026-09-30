Društvo

EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE POSLEDNJEG DANA SEPTEMBRA: RHMZ upozorava na mogućnost opasne pojave

В.Н.

30. 09. 2026. u 07:07

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OVOG jutra vreme sveže i pretežno vedro, ponegde po kotlinama kratkotrajna magla, a na jugoistoku i istoku Srbije delimično oblačno.

ЕВО КАКВО НАС ВРЕМЕ ОЧЕКУЈЕ ПОСЛЕДЊЕГ ДАНА СЕПТЕМБРА: РХМЗ упозорава на могућност опасне појаве

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, u prvom delu dana u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno umeren, a na jugu Banata i jak, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 °S.

Prve dane oktobra obeležiće pretežno sunčano vreme uz izražen dnevni temperaturni hod.

Jutra će biti sveža sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, uglavnom po kotlinama južne Srbije, dok će tokom dana biti toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 °C.

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