DODATNI OPREZ U SAOBRAĆAJU, PAZITE ŠTA GOVORITE Astro savet za ponedeljak 30. septembar: Evo koji su znaci i podznaci na udaru jakog Merkura
MERKUR, planeta logike, komunikacija, mentalnog stanja, posle godinu dana, 30. septembra, ulazi u pronicljivu, poslovičnu Škorpiju, znak u kome je uticaj te planete izuzetno jak.
I to se dešava, jednom godišnje, ali su različiti aspekti koje Merkur pravi sa ostalim planetama. Tako ove godine, Merkur aktivira T-kvadrat, odnosno, napete aspekte sa Hironom na kraju Ovna, Plutonom u Vodoliji i Marsom u Lavu.
Ovi napeti aspekti podstiču istraživački, detektivski um, ali upozoravaju i na oprez sa rečima, odnosno, izjavama, potpisima, dokumentacijom, ugovorima, dogovorima, poslovnim saradnicima, braćom i sestrama, rođacima, decom. Takođe, donose probleme u partnerskim odnosima i sa nadređenima.
Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju, jer Merkur simbolizuje komunikacije a aspekti koje obrazuje podložnost povredama.
Na zdravstvenom planu, trebalo bi obratiti pažnju na urogenitalni trakt, a veća je i podložnost povredama prstiju.
Na udaru su rođeni na početku znaka ili podznaka u Škorpiji, Biku, Lavu i Vodoliji.
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