Politika

VUČIĆ: Morao sam da probam rakiju „Krševaču“ kod druga Balanovića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 22:19

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, boravio je kod svog armijskog druga Balanovića.

ВУЧИЋ: Морао сам да пробам ракију „Кршевачу“ код друга Балановића

Foto: printskrin Instagram/avucic

On je na svom Instagram nalogu napisao: 

Kod mog druga Balanovića, morao sam da probam rakiju „Krševaču“…

Za stare dane, dobre drugare i priče koje se pamte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

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