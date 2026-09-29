RIK: Osuđenici u zatvorima će na predstojećim izborima glasati na 29 biračkih mesta

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) večeras je odlučila da će na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra osuđenici glasati na 29 biračkih mesta u zatvorima.

Foto: RIK

-Odluka je doneta jednoglasno, na predlog Ministarstva pravde, rekao je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Komisija je usvojila i odluku o utvrđivanju rasporeda mesta po kojem poslaničke grupe predlažu članove i zamenike članova biračkih odbora u stalnom sastavu.

V.d. zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Vladimir Šutić rekao je da je raspodela urađena prema učešću poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Naveo je da je obuhvaćeno 8.210 biračkih mesta, odnosno da je raspoređeno ukupno 49.260 članova biračkih odbora.

Tanjug

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