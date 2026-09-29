DEBAKL BLOKADERA U REPUBLICI SRPSKOJ: Prošli kao bosi po trnju

BLOKADERI kao bosi po trnju prolaze u Republici Srpskoj, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

Foto: Printskrin TV Prva

- Srbi u Republici Srpskoj su ginuli za Republiku Srpsku. Ove sadašnje generacije, živi su im roditelji, sestre, braća, majke, deca poginulih boraca i ne mogu njima da pričaju priču: „Mi došli.“ Ne, vi ste đubrad koja ne želi Republiku Srpsku kao srpsku državu i đubrad koja hoće da uništi Republiku Srbiju, a nama je Republika Srbija matica. E, takve poruke dobijaju u Republici Srpskoj - kazala je Radeta za TV Kopernikus.

.@VjericaR: Kad bi, ne daj Bože, blokaderi došli na vlast, oni bi se odrekli Republike Srpske, a sankcije Rusiji bi uveli 26. oktobra ujutru u 5.



Blokaderi kao bosi po trnju prolaze u Republici Srpskoj. Srbi u Republici Srpskoj su ginuli za Republiku Srpsku. Ove sadašnje… pic.twitter.com/uvML7PPjfd — Srpski radikali (@srpski_radikali) September 29, 2026