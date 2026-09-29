DEBAKL BLOKADERA U REPUBLICI SRPSKOJ: Prošli kao bosi po trnju
BLOKADERI kao bosi po trnju prolaze u Republici Srpskoj, kaže potpredsednik SRS Vjerica Radeta.
- Srbi u Republici Srpskoj su ginuli za Republiku Srpsku. Ove sadašnje generacije, živi su im roditelji, sestre, braća, majke, deca poginulih boraca i ne mogu njima da pričaju priču: „Mi došli.“ Ne, vi ste đubrad koja ne želi Republiku Srpsku kao srpsku državu i đubrad koja hoće da uništi Republiku Srbiju, a nama je Republika Srbija matica. E, takve poruke dobijaju u Republici Srpskoj - kazala je Radeta za TV Kopernikus.
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