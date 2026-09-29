Politika

PETNAESTAK BLOKADERA URLA USRED USTANIČKE: Napali nedužnog čoveka, glavu samo što mu ne otkinuše

Novosti online

29. 09. 2026. u 22:34

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NA društvenim mrežama osvanuo je snimak iz Ustaničke ulice u Beogradu, na kojem se vidi petnaestak blokadera koji glasno uzvikuju parole i prave gužvu, dok građani prolaze pored njih i nastavljaju svojim poslom.

ПЕТНАЕСТАК БЛОКАДЕРА УРЛА УСРЕД УСТАНИЧКЕ: Напали недужног човека, главу само што му не откинуше

Foto: Printskrin

Grupa pomahnitalh blokadera samo što oči povadila nije motociklisti koji je krenuo svojim putem. Pogledajte monstuozni napad u videu ispod:

Blokaderi su pokušali da privuku pažnju, ali na snimku nema reakcije prolaznika kakvoj su se, po svemu sudeći, nadali. Dok jedni viču, drugi žure kući ili da završe svakodnevne obaveze. Beograđani ih uglavnom ignorišu.

Snimak je izazvao i komentare na društvenim mrežama. Pojedini korisnici poručuju da im je dosta blokaderskih akcija i ocenjuju da se vikom nasred ulice ništa neće postići.

Slične scene viđene su i prethodnih dana: manje grupe blokadera pokušavale su da privuku pažnju pored prometnih saobraćajnica, dok su građani prolazili svojim putem. Utisak sa snimka iz Ustaničke je isti, blokaderi bi da zaustave svakodnevicu, a ljudi žele da ona teče normalno.

(24sedam)

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