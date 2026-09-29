ILIJA SRDANOVIĆ ISPROVOCIRAO HAOS U NOVOM SADU: Blokader udario pesnicom u glavu aktivistkinju SNS (VIDEO)
U NOVOM Sadu došlo je do jezive scene kada je blokader pesnicom udario u glavu aktivistkinju Srpske napredne stranke.
Mučki snimak, kako blokaderi biju žene, pogledajte na priloženom video snimku:
Ilija Srdanović, prvi na blokaderskoj listi, zakuvao je kavgu u Novom Sadu, pa je blokader zverski pesnicom udario aktivistkinju Srpske napredne stranke.
Nakon što je Srdanović prišao pristalicama "Ujedinjene Srbije" kako bi ih provocirao, nastao je opšti metež zbog kog je aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković dobila svirep udarac.
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