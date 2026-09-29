HRVATI NE ZNAJU ŠTA IH JE SNAŠLO: Furija opravdala nadimak i oduvala "vatrene" iz Sevilje

Jamal se igrao sa odbraom kockastih, sve je manje argumenata da mu se ne da Zlatna lopta.

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Furiji je trebalo samo 70 sekundi da načne mrežu "kockastih". Egzekutor je bio Lamin Jamal. Beljo je u 28. minutu na kratko utišao seviljsku "La Kartuhu" kada je poravnao rezultat, ali samo tri minuta kasnije stvari na svoje mesto postavio je defanzivac Atletika Mark Pubil.

U drugom poluvremenu Španci su pokazali dominaciju, iako su mora se istaći, i ovaj deo igre igrali sa 50 do 60 odsto kapaciteta, i golovima Jamala i Nika Vilijamsa stigli do ubedljive pobede.

Navijači hrvatske reprezentacije ne mogu da se pomire sa činjenicom da je njihova "zlatna generacija" sišla sa scene, iako se njen predvodnik Luak Modrić drži - igrao je poslednjih desetak minuta i u Sevilji vezista Milana, a njegov ulazak u igru objektivna španska publika ispratila je ovacijama i gromoglasnim aplauzima - jamačno nije bilo mnogo navijača Barselone na tribinama La Kartuhe.

Na portalima su se mogli pročitati brojni komentari i osude selektora i pojedinih igrača, ali bilo je i glasova razuma, pa je jedan čitalac portala Indeks.hr ironično zapitao "Zašto je Bilić zvao Mišića, a ne Rodrija?"

U drugoj utakmici ove grupe Engleska je sa 2:0 savladala Češku koja je 65 minuta imala igrača manje posle isključenja Šulca, ali to nije mnogo olakšalo posao "Gordom Albionu". Strelci su bili Antoni Gordon i Hari Kejn kome je ovo bio 87. gol za reprezentaciju. On je odavno rekorder engleske u ovoj kategoriji, a sada mu nedostaju samo dve utakmice da postane i Englez sa najviše nastupa u dresu sa tri lava na grudima, ispred trenutnog rekordera Pitera Šiltona.

U diviziji B odigani su mečevi grupe 1 gde su Švajcarci sa 3:0 savladali Škote na strani, dok su u Eks-Ju derbiju Slovenci nadigrali S. Makedoniju.