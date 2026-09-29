Politika

USTAŠKE METODE HRVATSKIH LJUBITELJA BLOKADERA: Oni bi da vešaju, trpaju na kamione i ubijaju po Srbiji

В. Н.

29. 09. 2026. u 18:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

HRVATSKE službe i njeni spoljni saradnici izbacuju iz sebe salve mržnje kada god čuju reč Srbija ili Srbi.

УСТАШКЕ МЕТОДЕ ХРВАТСКИХ ЉУБИТЕЉА БЛОКАДЕРА: Они би да вешају, трпају на камионе и убијају по Србији

Foto: Printskrin

Isti ti zagovaraju ustaške metode, poput vešanja, zatvaranja, trpanja u kamione i likvidacije svih onih koji imaju drugačiji "svetonazor", druge su nacije ili su uopšte drugačiji... E takve, drugačije, treba, kako kaže hrvatski promoter blokadera Domagoj Margetić, likvidirati.

Njemu najviše oči bode upravo uspeh Srbije pod Aleksandrom Vučićem, pa ne preza ni od najnižih uvreda na njego i račun njegove porodice.

On to otvoreno i naređuje "Studentskoj listi" da ako pobedi mora da uradi sa svojim protivnicima ili će on ako Srbija ikada uđe u EU "disati takvima za vratom". 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma

SPAKOVALE KOFERE: Jelena Karleuša i ćerke odlaze iz Srbije - Nika se oglasila kasno u noć, podelila snimak malo pred napuštanje doma