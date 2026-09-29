USTAŠKE METODE HRVATSKIH LJUBITELJA BLOKADERA: Oni bi da vešaju, trpaju na kamione i ubijaju po Srbiji

HRVATSKE službe i njeni spoljni saradnici izbacuju iz sebe salve mržnje kada god čuju reč Srbija ili Srbi.

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Isti ti zagovaraju ustaške metode, poput vešanja, zatvaranja, trpanja u kamione i likvidacije svih onih koji imaju drugačiji "svetonazor", druge su nacije ili su uopšte drugačiji... E takve, drugačije, treba, kako kaže hrvatski promoter blokadera Domagoj Margetić, likvidirati.

Njemu najviše oči bode upravo uspeh Srbije pod Aleksandrom Vučićem, pa ne preza ni od najnižih uvreda na njego i račun njegove porodice.

On to otvoreno i naređuje "Studentskoj listi" da ako pobedi mora da uradi sa svojim protivnicima ili će on ako Srbija ikada uđe u EU "disati takvima za vratom".