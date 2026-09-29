Politika

"DAĆU SVE OD SEBE" Veliko Vučićevo obećanje Negotinu

В.Н.

29. 09. 2026. u 18:41

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu.

ДАЋУ СВЕ ОД СЕБЕ Велико Вучићево обећање Неготину

Foto: Printskrin

- Dovoljno je kamionče da dovedem i da vam se obratim. Obilaznica oko Negotina, to smo obećali, ukoliko dobijemo vaše poverenje, pokušaćemo sledeće godine da završimo celu obilaznicu. Da nam deca budu sigurnija, bezbednija, da bude čistiji vazduh, ali da bude i lepši vazduh u centru Negotina - rekao je Vučić.

Kaže da su kilavo počeli da rade oko zdravstvenog centra u Negotinu.

- Radimo, ali kilavo, nadam se da to ubrzamo i uradimo mnogo bolje i više. Tek kada svakoj baki i deki, detetu obezbedimo najbolju negu i zaštitu, moći ćemo biti mirniji. OStaje nam da uradimo rekonstrukciiju puta do Brze Palanke, a onda ostaje više puteva po selima. Najvažnije je jedan značajan investiror koji bi zaposlio 350 ljudi, daću sve od sebe ako postanem predsednik Vlade da pomognem po tom pitanju i da imate sigurniju budućnost - kazao je on.

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