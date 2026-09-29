BLOKADERSKE AMBICJE: Hoće da dođu na vlast i da uvedu gej brakove
BLOKADERI najavljuju da se nadaju da će posle izbora, ako njihova lista pobedi, imati gej brakove.
Tako je jedan mladi blokader najavio svoju svadbu sa svojim gej partnerom.
- Najverovatnije ću organizovati jednu prelepu i raskošnu svadbu, npr. u Vojvodini - kazao je on.
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