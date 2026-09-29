Politika

BLOKADERSKE AMBICJE: Hoće da dođu na vlast i da uvedu gej brakove

Novosti online

29. 09. 2026. u 18:39

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BLOKADERI najavljuju da se nadaju da će posle izbora, ako njihova lista pobedi, imati gej brakove.

БЛОКАДЕРСКЕ АМБИЦЈЕ: Хоће да дођу на власт и да уведу геј бракове

Foto: Printskrin

Tako je jedan mladi blokader najavio svoju svadbu sa svojim gej partnerom.

- Najverovatnije ću organizovati jednu prelepu i raskošnu svadbu, npr. u Vojvodini - kazao je on.

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