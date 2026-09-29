VUČIĆ U KLADOVU SA PREDUZETNICAMA: Imam ogromno poverenje u žene, one biraju stabilnost!

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije.

Foto: Printskrin Informer TV

Aleksandar Vučić je danas obišao Udruženje žena preduzetnica u Kladovu.

- Ja najviše verujem u odgovornost i ozbiljnost žena, one primete sve važne stvari, one brinu o svojim porodicama, o svojoj deci, o svojim supružnicima, o budućnosti mnogo više nego iracionalnom ili emocionalnom pristupu danas, imam ogromno poverenje u žene, žene su te koje uvek na najbolji mogući način izaberu, one biraju stabilnost, ne hrle u ratove, ne sede u kafani i ne donose odluke koje nisu uvek dobre , a, nažalost, mi muškarci to radimo ponekad, i zato su nam potrebne žene i u administraciji i na najvišim funkcijama u državi - istakao je Vučić.

Zatim mu se obratila predsednica Udruženja.

- Hvala vam što ste došli i obećavamo vam da ćemo da vas podržimo, imate našu podršku na izborima - rekla je.

Vučić je potom dobio poklon privezak od žena preduzetnica.

- To mi je za novu Škodu - našalio se Vučić.