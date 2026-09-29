TRKE SU MOJ ŽIVOT! Dvostruki svetski šampion voziće i u 47. godini života
Aston Martin veruje svojim vozačima
Dvostruki svetski šampion Formule 1 Fernando Alonso ostaće u Aston Martinu i naredne sezone, pošto je tim potvrdio da će njegova vozačka postava biti nepromenjena i 2027. godine.
— Dobro sam razmislio pre nego što sam doneo ovu odluku, ali trke su moj život i moja strast. Znam da i dalje imam brzinu i odlučnost potrebne za takmičenje na najvišem nivou — rekao je Alonso.
Španac će tako voziti i posle svog 46. rođendana, koji će proslaviti u julu naredne godine. Produženjem ugovora za 2027. godinu okončane su spekulacije o njegovoj budućnosti u Formuli 1.
— Posvećen sam ovom timu na duge staze i želim da pomognem da ostvarimo uspeh. Iskreno verujem u ono što gradimo: imamo snažno rukovodstvo, izuzetne ljude, partnere i infrastrukturu — dodao je Alonso.
Njegov saigrač ostaće Lens Strol, sin vlasnika ekipe Lorensa Strola, koji će sa Alonsom činiti vozački tandem petu sezonu zaredom.
Alonso je titule svetskog šampiona osvojio 2005. i 2006. godine sa Renoom, a u ekipu sa sedištem u Silverstonu stigao je 2023. Od tada je osam puta bio na podijumu, uključujući dva druga mesta.
Ipak, aktuelna sezona predstavlja veliki izazov za tim. Nekonkurentan bolid i Hondina pogonska jedinica doneli su mu samo tri boda posle 15 trka.
Sva tri boda osvojio je upravo Alonso, dok je njegova ekipa trenutno deseta u konkurenciji 11 timova.
Španac je tokom avgusta ostavio otvorenom mogućnost da razmotri i druge uloge u ekipi ukoliko bi to bilo korisnije za tim, ali je pominjao i mogući povratak na Dakar ili još jedan nastup na Indijanapolisu 500. Ipak, odlučio je da nastavi karijeru u Formuli 1.
Vlasnik ekipe Lorens Strol istakao je da iskustvo Alonsa i njegovog saigrača ima veliku vrednost za tim koji želi da se bori za titule.
— Ovde smo da pobeđujemo, a dok nam je kratkoročni cilj poboljšanje performansi, verujem da imamo vrhunski talenat potreban za ostvarenje dugoročnih ciljeva — rekao je Strol.
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