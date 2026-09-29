"PREVARANTI, SITNI KRIMINALCI I OSTALI SE UDRUŽILI" Vučić o brutalnim ustaškim napadima na njegovu porodicu (VIDEO)

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je sramne napade iz Hrvatske koji su upućeni na račun njegovih roditelja i porodice.

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- Prevaranti, sitni kriminalci i ostali se udružili. Zamislite da ja odem i da im iščupam uši jednom i drugom, ja sam kriv. Svaki častan čovek bi u zalepio ćušku, ali to ne smete da uradite. To mi govori kolika je nervoza u bošnjačkim i hrvatskim obaveštajnim agencijama oko rezultata izbora.. Teško je to mojoj majci da trpi, ocu. Jasno mi je da su nervozni, da sam na njihovom mestu i ja bih bio. Videli ste da se direktno u izbore u Srbiji upleo i Milo Đukanović. Sve je to za očekivati, isuviše je veliki ulog. Uvek su iz CG upravljali u Beogradi i zato imaju mržnju prema meni. Nemam ništa protiv Crne Gore, ali imam prtoiv toga da Crnogorci upravljaju i budu na funkcijama u Beogradu protiv toga i te kako imam posebno kada upravaljaju u ime kriminalnih klanova. Oni ne žele da se skrivaju i plaćaće ogroman novac, samo pogledajte koliko košta njihova kampanja, spotovi. Pogledajte koliko će to u parama da košta - rekao je Vučić.