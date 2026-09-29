NEOBIČAN SUSRET: Vučić podelio snimak posete porodici Stojanović, evo koga je tamo "upoznao" (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas je posebno uživao otokom obilaska porodice Dejana Stojanovića. Podelio je i snimak kako je ta poseta izgledala i šta ga je posebno oduševilo.

Foto: Printskrin/Instagram/avucic

- Veoma sam srećan što sam danas posetio Dejana Stojanovića i njegovu porodicu. Ljudi koji, poput Dejana, imaju sposobnost da stvaraju, su ona prava Srbija.

Konj Zoro, kojeg sam ja, iz meni nepoznatog razloga, prekrstio u Zorana, odgovornost je Dejanove ćerke Nikoline i doneo mi je posebnu radost - naveo je Vučić u objavi.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u videu koji sledi:

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