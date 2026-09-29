VRHUNAC POLITIČKOG BEZNAĐA: Lider SNS Vučević oštro reagovao na nove napade na porodicu Vučić
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, oglasio se povodom, kako je naveo, "skandaloznih i sramnih" napada na prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, i članove njegove porodice.
Vučević je na društvenoj mreži Iks ocenio da su napadi Domagoja Margetića i Dina Hubanića, primer "političkog beznađa" i naveo da politički protivnici, kad ostanu bez argumenata i programa, pribegavaju napadima na porodicu.
On je ocenio i da takve izjave pokazuju, kako je naveo, povezanost dela političkih protivnika sa onima koji podržavaju blokaderske i takozvane studentske liste. Vučević je pritom izneo tvrdnju da je cilj takvog delovanja destabilizacija Srbije.
- Meta ovih napada nije samo Aleksandar Vučić, već nezavisna, jaka i napredna Srbija - naveo je Vučević u objavi.
Lider SNS-a poručio je da će, kako je istakao, odgovor njegove stranke i građana biti nastavak rada na izgradnji infrastrukture, zdravstvenih ustanova, povećanju zarada i, kako je naveo, stvaranju sigurnije budućnosti za građane.
Njegova objava usledila je nakon javnih komentara Domagoja Margetića i Dina Hubanića o predsedniku Srbije i njegovoj porodici.
Preporučujemo
RAZGOVARAĆU S GLIŠIĆEM: Vučić najavio obnavljanje škole u Malom Izvoru
29. 09. 2026. u 10:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)