VRHUNAC POLITIČKOG BEZNAĐA: Lider SNS Vučević oštro reagovao na nove napade na porodicu Vučić

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, oglasio se povodom, kako je naveo, "skandaloznih i sramnih" napada na prvog na listi i nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandra Vučića, i članove njegove porodice.

Foto: Printskrin Instagram/Miloš Vučević

Vučević je na društvenoj mreži Iks ocenio da su napadi Domagoja Margetića i Dina Hubanića, primer "političkog beznađa" i naveo da politički protivnici, kad ostanu bez argumenata i programa, pribegavaju napadima na porodicu.

On je ocenio i da takve izjave pokazuju, kako je naveo, povezanost dela političkih protivnika sa onima koji podržavaju blokaderske i takozvane studentske liste. Vučević je pritom izneo tvrdnju da je cilj takvog delovanja destabilizacija Srbije.

- Meta ovih napada nije samo Aleksandar Vučić, već nezavisna, jaka i napredna Srbija - naveo je Vučević u objavi.

Lider SNS-a poručio je da će, kako je istakao, odgovor njegove stranke i građana biti nastavak rada na izgradnji infrastrukture, zdravstvenih ustanova, povećanju zarada i, kako je naveo, stvaranju sigurnije budućnosti za građane.

Njegova objava usledila je nakon javnih komentara Domagoja Margetića i Dina Hubanića o predsedniku Srbije i njegovoj porodici.

Skandalozni i sramni napadi na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, koji dolaze od strane osvedočenih mrzitelja Srbije poput Domagoja Margetića i Dina Hubanića, predstavljaju vrhunac političkog beznađa i najprizemnijeg lešinarenja.



Kada politički protivnici i njihovi… pic.twitter.com/PFF3QHjIty — Miloš Vučević (@milos_vucevic) September 29, 2026