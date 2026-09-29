VUČIĆ O SUKOBU ŠAPIĆA SA BLOKADERIMA: Mogu da se stavim u njegovu poziciju, ali ono što je uradio ne sme da se dogodi
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja borbu za očuvanje Srbije. Vučić i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima.
Vučić i danas obilazi brojna mesta i razgovara sa građanima. Oglasio se u poseti selu Leskovac.
- Više puta sam od sinoć razgovarao sa njim (Šapićem), rekao mu šta mislim i rekao sam javno. Mogu da se stavim u njegovu poziciju, ali ono što je uradio ne sme da se dogodi. Nadležni organi postupaju po dužnosti. Skoro da sam siguran da je došlo do sukoba između njenog muža i Aleksandra, ali sve to nije važno. Odgovornost Aleksandra Šapića je nesporna. Što se tiče političke odgovornosti, mi ćemo svoj posao da uradimo. Sve što je rekao je tačno, ali to nije smeo sebi da dozvoli. To nije opravdanje, trebalo je da se skloni, baš onako kako sam ih savetovao. Moraš da se skloniš, ne uradiš to, snosiš odgovornost. To je razlika između nas i njih. Za mene je važno da se postupak završi do kraja, a naš posao je da razgovaramo o političkoj odgovornosti - kazao je Vučić.
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