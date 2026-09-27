NE TREBA IM VELIKO DRUŠTVO: Tri razloga zbog kojih neki biraju da imaju mali krug bliskih prijatelja

NEKI ljudi imaju desetine poznanika, stalno su okruženi društvom i gotovo svaki vikend provode u izlascima. Drugi pažljivo biraju kome će posvetiti svoje vreme i imaju svega nekoliko bliskih prijatelja.

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Mali krug prijatelja ne znači nužno da je neko usamljen ili da ne voli društvo. Naprotiv, psihologija pokazuje da ljudi imaju različite potrebe kada su u pitanju bliskost, društveni kontakti i vreme provedeno nasamo. Za neke je nekoliko kvalitetnih odnosa mnogo vrednije od velikog broja površnih poznanstava.

1. Više cene svoje vreme

Neki ljudi jednostavno imaju izraženiju potrebu da sami odlučuju kako će provoditi vreme. Ne osećaju obavezu da budu stalno dostupni drugima i prijatnije im je kada mogu da organizuju dan prema sopstvenim potrebama.

To ne znači da odbacuju prijateljstva. Naprotiv, mogu veoma ceniti bliske ljude, ali ne žele da veliki društveni krug određuje njihov ritam života.

Takvim osobama vreme provedeno nasamo često prija jer im omogućava da se odmore, bave svojim interesovanjima ili jednostavno budu bez društvenih obaveza.

2. Biraju kvalitet, a ne kvantitet

Osoba sa malim krugom prijatelja ne mora biti introvertna niti nezainteresovana za druženje. Moguće je da joj je jednostavno važnije sa kim provodi vreme, nego koliko ljudi ima oko sebe.

Umesto deset površnih poznanstava, takva osoba može želeti nekoliko odnosa u kojima postoji poverenje, otvoren razgovor i osećaj sigurnosti.

Zbog toga broj prijatelja nije najbolji pokazatelj kvaliteta društvenog života. Nekome je dovoljno nekoliko ljudi kojima može da se obrati kada mu je potrebna podrška, razgovor ili zajedničko vreme.

3. Sa iskustvom postaju selektivniji

Ljudi često tokom života počinju pažljivije da biraju kome će pokloniti svoje vreme i energiju. Posle različitih iskustava, razočaranja, promena prioriteta ili jednostavno sazrevanja, neki više ne osećaju potrebu da održavaju odnose koji im nisu važni. Umesto velikog društva, biraju ljude sa kojima dele vrednosti i uz koje se osećaju prijatno.

To je posebno izraženo kada čovek postane svesniji koliko je vreme ograničeno. Tada društveni život može postati manje pitanje broja kontakata, a više pitanje kvaliteta odnosa.

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