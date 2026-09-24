KOMENTAR: Voljno
ŠTIT, pa još "Štit hrabrosti", napravljen u nekoj belosvetskoj "radionici" kao trojni pakt lažne države Kosovo, Albanije i Hrvatske - u rukama je ovog, leta gospodnjeg 2026, i preobučenih terorista OVK, danas samozvanih vojnika.
Pakt, skrojen u režiji moćnika kao nekakva politička deklaracija koja bi, valjda po definiciji bio "dokument sa svojim načelima, stavovima ili namerama oko nekog važnog pitanja". Skrojen, pa kao šav preko noći rasparan, declaratio prerasta, razume se u istoj režiji, u novi kadar - onaj kao iz jeftinih akcionih ili filmova strave i užasa - vojnu vežbu "trojca sa kormilarima" na tlu naše južne pokrajine.
I, stvarno, kao na filmu B produkcije:
- Znate ono, kada teroristi postanu kao nekakvi borci za pravo i pravdu, pa presvuku uniforme, pa u pomoć u kadrove uskaču stranci - specijalci...
Samo, što ovo nije film, već stvarnost - strašna i opasna.
U predvečerje zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija taj zloslutni trojni pakt, skrojen i dorađen pod pokroviteljstvom Amerike, Nemačke i Turske, koje ga, svakog po zasluzi, naoružavaju, na terenu otvoreno preti Srbiji. Na terenu, na našem Kosovu i Metohiji, znaju to dobro i njihovi "režiseri", znaju šta je u Preambuli Ustava Srbije.
Preti trojni pakt pod plaštom "Štita hrabrosti", kako su vojnoj vežbi ime nadenuli u tom, odavno nam poznatom "studiju". Preti otvoreno, ne samo pred našim, već i pred očima Kfora, jedine legalne vojne sile na KiM. Piše i to - u Rezoluciji SB UN 1244, na šta bi, možda, valjalo podsetiti one koji ne znaju ili ne žele da znaju, a eto, baš se ovih dana nalaze na Ist Riveru. Valjalo bi ih podsetiti i na pravo i na pravdu.
A, štit, odvajkada je sinonim za oruđe za odbranu. I vekovima je tako, baš kao što je vekovima srpski narod na svetom Kosovu. Brani svoje ime, prezime, rodnu grudu - i štitom i mačem. Koga onda i od koga to oni u vojnim uniformama Hrvatske, Albanije i lažne države brane. Ili je sve ovo, nažalost - kao na filmu. Što reče neko - "Voljno za pravdu".
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NIJE IM DOBRO! Hrvati pažljivo slušali svaku Vučićevu reč (FOTO)
24. 09. 2026. u 09:41
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)