KOMENTAR: Voljno

ŠTIT, pa još "Štit hrabrosti", napravljen u nekoj belosvetskoj "radionici" kao trojni pakt lažne države Kosovo, Albanije i Hrvatske - u rukama je ovog, leta gospodnjeg 2026, i preobučenih terorista OVK, danas samozvanih vojnika.

Foto: D. Milovanović

Pakt, skrojen u režiji moćnika kao nekakva politička deklaracija koja bi, valjda po definiciji bio "dokument sa svojim načelima, stavovima ili namerama oko nekog važnog pitanja". Skrojen, pa kao šav preko noći rasparan, declaratio prerasta, razume se u istoj režiji, u novi kadar - onaj kao iz jeftinih akcionih ili filmova strave i užasa - vojnu vežbu "trojca sa kormilarima" na tlu naše južne pokrajine.

I, stvarno, kao na filmu B produkcije:

- Znate ono, kada teroristi postanu kao nekakvi borci za pravo i pravdu, pa presvuku uniforme, pa u pomoć u kadrove uskaču stranci - specijalci...

Samo, što ovo nije film, već stvarnost - strašna i opasna.

U predvečerje zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija taj zloslutni trojni pakt, skrojen i dorađen pod pokroviteljstvom Amerike, Nemačke i Turske, koje ga, svakog po zasluzi, naoružavaju, na terenu otvoreno preti Srbiji. Na terenu, na našem Kosovu i Metohiji, znaju to dobro i njihovi "režiseri", znaju šta je u Preambuli Ustava Srbije.

Preti trojni pakt pod plaštom "Štita hrabrosti", kako su vojnoj vežbi ime nadenuli u tom, odavno nam poznatom "studiju". Preti otvoreno, ne samo pred našim, već i pred očima Kfora, jedine legalne vojne sile na KiM. Piše i to - u Rezoluciji SB UN 1244, na šta bi, možda, valjalo podsetiti one koji ne znaju ili ne žele da znaju, a eto, baš se ovih dana nalaze na Ist Riveru. Valjalo bi ih podsetiti i na pravo i na pravdu.

A, štit, odvajkada je sinonim za oruđe za odbranu. I vekovima je tako, baš kao što je vekovima srpski narod na svetom Kosovu. Brani svoje ime, prezime, rodnu grudu - i štitom i mačem. Koga onda i od koga to oni u vojnim uniformama Hrvatske, Albanije i lažne države brane. Ili je sve ovo, nažalost - kao na filmu. Što reče neko - "Voljno za pravdu".