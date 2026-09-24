DVE DAME I AS U RINGU ZA ZLATO SRBIJE: Srpski boks ima troje finalista!

Ogroman uspeh naših takmičara u Sofiji!

Foto: D. Milenkovic/SBS

Srbija će imati čak tri predstavnika u borbi za evropsko zlato na seniorskom Evropskom prvenstvu u boksu u Sofiji! U velika finala plasirali su se Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Rastko Simić, čime je srpska reprezentacija još jednom potvrdila kvalitet i kontinuitet na evropskoj bokserskoj sceni.

Sara Ćirković brani evropsku krunu

Aktuelna šampionka Evrope Sara Ćirković plasirala se u finale kategorije do 54 kilograma, nakon još jedne sjajne partije i pobede nad reprezentativkom Rusije Anastasijom Kol.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Do završne borbe maestralna Sara je stigla preko izuzetno teškog puta. U četvrtfinalu je ukrstila rukavice sa reprezentativkom Turske Buse Naz Čakiroglu, olimpijskom i evropskom šampionkom. U spektakularnom duelu, koji je s pravom nosio epitet „finale pre finala“, Ćirković je slavila rezultatom 3:2 i napravila veliki korak ka odbrani evropske titule.

Foto: D. Milenkovic/SBS

U velikom finalu srpsku čeličnu damu i šampionku očekuje je duel sa predstavnicom Finske Pihle Kaivo Oje.

Sara će tako imati priliku da nastavi niz započet osvajanjem evropskog zlata pred domaćom publikom u Beogradu 2024. godine.

Kristina Kuluhova u borbi za novu evropsku titulu

Svoje mesto u finalu kategorije do 60 kilograma izborila je i Kristina Kuluhova, koja je dominantnom partijom savladala Donjetu Sadiku.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Od prvog do poslednjeg zvona srpska reprezentativka nametnula je svoj ritam i pokazala izuzetnu brzinu, preciznost, snagu i borbenost. Sigurnom predstavom izborila je plasman u finale i priliku da ponovo stigne do evropskog trona.

Kuluhovu u finalu očekuje borba protiv reprezentativke Francuske Stelin Grosi.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Kristina će se boriti za novo evropsko zlato i odbranu titule prvakinje Evrope koju je osvojila u Beogradu 2024. godine.

Rastko Simić za evropski tron

Svoje mesto u velikom finalu izborio je i Rastko Simić, reprezentativac Srbije u kategoriji do 80 kilograma.

Simić je u polufinalu savladao predstavnika Ukrajine Iljuševa Pavlova i još jednom pokazao izuzetnu borbenost, karakter i kvalitet.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Posle velike polufinalne borbe, Rastko je izborio pravo da se bori za ono najvrednije – zlatnu medalju i titulu prvaka Evrope. Protivnik u finalu biće Čirav Ašalajev iz Rusije.

Još samo jedan meč deli srpskog reprezentativca od evropske krune.

Pred Sarom Ćirković, Kristinom Kuluhovom i Rastkom Simićem je poslednji korak – najteži i najvažniji. Ali upravo za ovakve trenutke su satkani. U njihovim rukama su snaga, u njihovim srcima hrabrost, a u njihovom karakteru herojski geni generacija koje su se borile do poslednjeg gonga. Oni znaju kako se osvaja veliki ring, kako se ne odustaje kada je najteže i kako se nosi dres Srbije kada je ulog najveći.

Sada je vreme za još jednu veliku bitku. Za Srbiju, za grb, za evropsko zlato.

Do poslednjeg gonga. Do poslednje sekunde. Do evropske krune.

NAPRED, SRBIJO!

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