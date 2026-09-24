Svet

LNR: Stigla grupa stranih novinara iz 11 zemalja

Novosti online

24. 09. 2026. u 16:07

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GRUPA stranih novinara i posmatrača iz 11 zemalja stigla je u LNR kako bi se upoznala sa situacijom u regionu.

ЛНР: Стигла група страних новинара из 11 земаља

Foto: Depositphotos / Dmitry_Tsvetkov

O tome piše RIA Novosti .

U LNR je stiglo ukupno 13 novinara. To su predstavnici Kameruna, Sjedinjenih Država, Slovenije, Brazila, Pakistana, Indonezije, Kolumbije, Španije, Madagaskara, Kine i Gvatemale.

Tokom posete, predstavnici medija sastali su se sa ombudsmanom za decu LPR Inom Švenk.

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