LNR: Stigla grupa stranih novinara iz 11 zemalja
GRUPA stranih novinara i posmatrača iz 11 zemalja stigla je u LNR kako bi se upoznala sa situacijom u regionu.
O tome piše RIA Novosti .
U LNR je stiglo ukupno 13 novinara. To su predstavnici Kameruna, Sjedinjenih Država, Slovenije, Brazila, Pakistana, Indonezije, Kolumbije, Španije, Madagaskara, Kine i Gvatemale.
Tokom posete, predstavnici medija sastali su se sa ombudsmanom za decu LPR Inom Švenk.
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