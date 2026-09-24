BATKOVE BROJKE RUŠE PREDRASUDE: Novi trener OFK Beograda nije samo čovek za defanzivu, statistika kaže drugačije

Mada će na Omladinskom stadionu morati da unapredi najpre defanzivu

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Radoslav Batak u sredu je zvanično preuzeo OFK Beograd, a novi trener „Romantičara“ na Karaburmu dolazi sa neutemeljenom reputacijom stručnjaka koji posebnu pažnju posvećuje organizaciji igre i defanzivi. Ipak, detaljniji pogled na statistiku njegovih prethodnih mandata pokazuje da Bataka nije baš najpreciznije opisati kao klasičnog defanzivnog trenera.

Bivši reprezentativac Crne Gore tokom igračke karijere bio je štoper, pa je sasvim logično što je čvrstina ekipe jedan od temelja njegovog trenerskog rada. Međutim, njegove najbolje epizode na klupi pokazuju da Batak od svojih ekipa traži i konkretnost u napadu.

Jedan od najboljih primera je prvi mandat u Radničkom iz Niša. Batak je u sezoni 2019/20 vodio ekipu u osam prvenstvenih utakmica, a Radnički je za to vreme postigao čak 16 golova. To je prosek od tačno dva pogotka po utakmici, uz pet pobeda, jedan remi i dva poraza.

Ni naredni period u Nišu ne govori o treneru koji razmišlja isključivo o zatvaranju utakmica. U jednom delu sezone Radnički je pod njegovim vođstvom postigao 17 golova na deset prvenstvenih mečeva, odnosno 1,70 gola po utakmici.

Još upečatljiviji podaci vezani su za njegov mandat u Vojvodini. Batak je 2023. godine preuzeo Novosađane i u prvenstvu vodio ekipu kroz 14 utakmica. Vojvodina je tada postigla 25 golova, što je čak 1,79 gola po utakmici, dok je primila 15 pogodaka. U tom periodu ostvarila je šest pobeda, šest remija i samo dva poraza.

Drugim rečima, Vojvodina je u čak 12 od 14 prvenstvenih utakmica ostala neporažena, a istovremeno je imala napadački učinak od gotovo dva gola po meču.

Kada se pogledaju svi Batakovi mandati, slika je nešto šira od etikete „defanzivnog trenera“. Njegove ekipe jesu znale da budu organizovane i disciplinovane, ali su u pojedinim periodima imale vrlo ozbiljnu golgetersku produkciju.

U drugom mandatu u Radničkom Nišu, na primer, Batak je vodio ekipu kroz 28 prvenstvenih utakmica. Ostvario je deset pobeda, 12 remija i samo šest poraza, dok je Radnički postigao 31 gol, uz 26 primljenih. To znači da je niški tim izgubio tek nešto više od petine ligaških utakmica u tom periodu.

Vojvodina je, sa druge strane, u njegovom mandatu u svim takmičenjima postigla 26 golova na 16 utakmica, odnosno 1,63 gola po meču, uz 15 primljenih.

Zbog toga je možda preciznije reći da je Batakov trenerski potpis zasnovan na ravnoteži. Defanzivna organizacija jeste važan deo njegovog rada, ali statistika pokazuje da njegovi timovi nisu nužno igrali fudbal sa idejom da samo sačuvaju sopstvenu mrežu.

To će posebno biti zanimljivo u OFK Beogradu.

„Romantičari“ su posle prvih deset kola imali 13 postignutih i čak 21 primljen gol, pa je jasno da novi trener ima šta da popravi u defanzivi. Batak će morati da stabilizuje poslednju liniju, ali će istovremeno pokušati da pronađe način da OFK bude opasniji u završnici.

Njegova dosadašnja statistika pokazuje da za takav pristup ima iskustva. U najboljim periodima njegovih ekipa videli smo i dva gola po utakmici, ali i veoma mali broj poraza. Upravo je ta kombinacija zanimljiva pred novi posao na Karaburmi.

Batak, dakle, jeste trener koji traži red i odgovornost bez lopte, ali brojke iz Radničkog i Vojvodine pokazuju da to ne znači automatski i zatvoren fudbal.

Sada ostaje da se vidi kako će svoje ideje preneti na OFK Beograd. Prvi zadatak biće da „Romantičari“ prestanu da primaju previše golova, ali ako je suditi po najboljim epizodama njegove karijere, Batak neće pokušati da taj problem rešava tako što će se odreći napada.

Upravo suprotno – njegove najbolje ekipe pokazivale su da čvrstina pozadi i konkretnost napred mogu da idu zajedno.