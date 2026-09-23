VUČINIĆ POSLALA PORUKU BLOKADERIMA: Ne bojim vas se ni ja, niti jedna odgovorna ozbiljna osoba (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić u svojoj video poruci naglasila da će, bez obzira na pretnje koje je dobila od strane blokadera, glasati za predsednika Srbije i nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.

Foto: Instagram/dina_vucinic

- Ako se svako ko podržava Aleksandra Vučića zove Ćaci, onda sam i ja Ćaci i nisam se uplašila vaših pretnji i smišljenih laži, čak i dolazaka na kućnu adresu. Ne bojim vas se ni ja, niti jedna odgovorna ozbiljna osoba. Čak ni one žene kojima ste dve godine pretili jahanjem i silovanjem i targetirali njihovu decu. Da nam više niko ne svađa i ne deli porodice, da ovakvo ponašanje ne postane svakodnevnica, 25. oktobra glasaću za listu 1. Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - rekla je Vučinić.