VUČINIĆ POSLALA PORUKU BLOKADERIMA: Ne bojim vas se ni ja, niti jedna odgovorna ozbiljna osoba (VIDEO)
PREDSEDNICA Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić u svojoj video poruci naglasila da će, bez obzira na pretnje koje je dobila od strane blokadera, glasati za predsednika Srbije i nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.
- Ako se svako ko podržava Aleksandra Vučića zove Ćaci, onda sam i ja Ćaci i nisam se uplašila vaših pretnji i smišljenih laži, čak i dolazaka na kućnu adresu. Ne bojim vas se ni ja, niti jedna odgovorna ozbiljna osoba. Čak ni one žene kojima ste dve godine pretili jahanjem i silovanjem i targetirali njihovu decu. Da nam više niko ne svađa i ne deli porodice, da ovakvo ponašanje ne postane svakodnevnica, 25. oktobra glasaću za listu 1. Aleksandar Vučić "Ujedinjena Srbija" - rekla je Vučinić.
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