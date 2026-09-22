VAŽAN SUSRET U NJUJORKU: Nevena Jovanović razgovarala sa šefom Saveta Evrope, evo šta je dogovoreno (FOTO)

DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Nevena Jovanović, razgovarala je u Njujorku na svečanom otvaranju Kancelarije Saveta Evrope pri Ujedinjenim nacijama sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, Alenom Berseom, o saradnji Srbije i ove međunarodne organizacije.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Tom prilikom potvrđena je privrženost Republike Srbije vrednostima i principima Saveta Evrope, kao i daljem unapređenju saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Istaknuto je da otvaranje Kancelarije Saveta Evrope pri Ujedinjenim nacijama predstavlja važan korak u jačanju prisustva ove organizacije u Njujorku, kao i unapređenju saradnje sa Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Jovanović je naglasila značaj kontinuirane saradnje Srbije sa Savetom Evrope, kao i ulogu ove organizacije u podršci zaštiti ljudskih prava, jačanju institucija i unapređenju vladavine prava.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: BRNABIĆ: Sramota je da se Đorđe Stanković tokom rasprave u SE ne javi za reč, a narod mu plaća sve