Politika

VAŽAN SUSRET U NJUJORKU: Nevena Jovanović razgovarala sa šefom Saveta Evrope, evo šta je dogovoreno (FOTO)

T.J.

22. 09. 2026. u 09:44

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DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Nevena Jovanović, razgovarala je u Njujorku na svečanom otvaranju Kancelarije Saveta Evrope pri Ujedinjenim nacijama sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, Alenom Berseom, o saradnji Srbije i ove međunarodne organizacije.

ВАЖАН СУСРЕТ У ЊУЈОРКУ: Невена Јовановић разговарала са шефом Савета Европе, ево шта је договорено (ФОТО)

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Tom prilikom potvrđena je privrženost Republike Srbije vrednostima i principima Saveta Evrope, kao i daljem unapređenju saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Istaknuto je da otvaranje Kancelarije Saveta Evrope pri Ujedinjenim nacijama predstavlja važan korak u jačanju prisustva ove organizacije u Njujorku, kao i unapređenju saradnje sa Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama.

Foto: Tanjug/Ministarstvo spoljnih poslova

Jovanović je naglasila značaj kontinuirane saradnje Srbije sa Savetom Evrope, kao i ulogu ove organizacije u podršci zaštiti ljudskih prava, jačanju institucija i unapređenju vladavine prava.

(Tanjug)

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