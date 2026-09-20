JEDINO ŠTO SRDANOVIĆ NUDI SU UVREDE: Dok narod radi, on jedino što ume je ovo (VIDEO)

DOK se Srbija razvija i čuva stabilnost, prvi na blokaderskoj listi bira pogrdne reči, podele i napade na političke neistomišljenike

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Dok većina građana Srbije svakodnevno radi na izgradnji, razvoju i očuvanju stabilnosti zemlje, pojedini predstavnici blokaderske liste političku kampanju zasnivaju na uvredama, podelama i omalovažavanju državnih institucija.

Takav model ponašanja ponovo je pokazao Ilija Srdanović, prvi na takozvanoj Studentskoj listi, koristeći pogrdne izraze kada je govorio o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Time nije iskazao samo nedostatak osnovnog vaspitanja i političke kulture, već i nepoštovanje prema većinskoj volji građana koji su Vučiću ukazali poverenje na izborima.

Umesto da javnosti predstavi konkretan program i objasni šta bi njegova lista uradila za bolji život građana, Srdanović se opredelio za rečnik uvreda. Upravo takav nastup dodatno otvara pitanje šta blokaderi zapravo nude Srbiji osim mržnje prema političkim protivnicima i pokušaja da najgrubljim napadima privuku pažnju.

Posebno je licemerno što se predstavnici istog političkog kruga predstavljaju kao borci za pristojno društvo, dok su blokaderske proteste i akcije mesecima pratili incidenti, pritisci na građane, vređanje neistomišljenika, kao i napadi na žene i starije osobe. Javnost je već mogla da vidi i psovanje žene koja je pokušala da ukloni njihov baner, kao i maltretiranje građanke kojoj je jedan od blokadera udarao po vratima automobila.

Istovremeno, deo blokaderskih aktivista ne krije da je dobijao ozbiljne novčane iznose za svoje delovanje, zbog čega se sve češće postavlja pitanje ko finansira njihovu kampanju i čije interese ona zapravo zastupa. Tvrdnje da iza čitavog projekta stoje strani centri moći više puta su iznosili predstavnici vlasti, upozoravajući da je krajnji cilj destabilizacija Srbije.

Dok su u prethodnih 14 godina građeni putevi, bolnice, škole i fabrike, otvarana nova radna mesta i jačana međunarodna pozicija zemlje, blokaderi iza sebe nisu ostavili nijedan konkretan rezultat kojim bi mogli da se pohvale. Njihovu dosadašnju kampanju obeležili su nasilje, uvrede i pokušaji izazivanja sukoba.

Srdanovićev nastup zato nije samo pojedinačni ispad, već pokazatelj politike koju zastupa lista na čijem se čelu nalazi. Građani će na izborima odlučiti da li žele nastavak razvoja i stabilnosti ili povratak u vreme političkog haosa, nasilja i upravljanja Srbijom prema interesima onih koji joj ne žele dobro.

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