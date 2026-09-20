NE ZNAJU NI KO JE NOSILAC LISTE NI ŠTA IM JE PROGRAM: Čovek prišao blokaderskom štandu, usledio zanimljiv razgovor
BLOKADERI su još jednom pokazali da ne znaju ni kakav im je plan i program, pa čak ni ko je nosilac njihove liste.
Jedan gospodin prišao je blokaderskom štandu u Smederevskoj Palanci kako bi se informisao, nakon čega je usledio vrlo zanimljiv razgovor.
Oni su mu dali flajer sa programom, a gospodin je zapitao šta je ključna poruka.
- Ključna poruka je da se borimo protiv korupcije - odgovorio je mladić koji kaže da je student poljoprivrednog fakulteta.
Taj narativ je bio i devedesetih, taj narativ je bio i dvehiljaditih, i prevarili su ljude. Niko od studenata nikad nije bio ni na kakvoj listi, kao što ni sad nema na listi ni vas - rekao je on.
Blokaderi su mu odgovorili da to nije lista studenata, nego studentska lista, a čovek ih je upitao zatim ko je nosioc liste.
- Nema nosioca liste - rekli su mu sa štanda, na šta je on kroz smeh prokomentarisao da oni i ne znaju ko im je nosioc.
- Morate malo više da se informišete. Ja vam želim srećan rad, i uživajte u životu. I malo više se informišite sledeći put molim vas. Nosioc liste može da bude jedan, i on je kardiolog iz Vrbasa - odgovorio im je gospodin.
Drugi čovek ih je pitao ko je iz Smederevske Palanke na listi kandidata tzv. studentske liste, na šta su oni poručili da neće da odgovaraju na pitanja.
(24sedam)
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