STEVANDIĆ NAHVALIO VUČIĆA I VOJSKU SRBIJE: Nikada nije bila jača, zato nas se boje – ujedinjeni pobeđujemo!
PREDSEDNIK Ujedinjene Srpske pozvao je građane da podrže politiku koja je, kako je istakao, osnažila Srbiju i povezala srpski narod sa obe strane Drine
Predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručio je na skupu u Bileći da njegova stranka nacionalnu politiku vodi zajedno sa Srbijom, ističući značaj jedinstva srpskog naroda sa obe strane Drine. Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji, pozvao je građane Republike Srpske da razgovaraju sa rođacima i prijateljima u Srbiji i pruže podršku politici Srpske napredne stranke.
Stevandić je naveo da Ujedinjena Srpska ima sporazum sa SNS-om i da će svoju infrastrukturu staviti na raspolaganje partnerskoj stranci.
– Otvorenih očiju gledamo u Srbiju, imamo ugovor sa Srpskom naprednom strankom. Molim vas da vi koji imate svoje rođake i prijatelje u Srbiji znate da imamo akciju u kojoj upisujemo sve ljude koji podržavaju ostanak onih koji nas vole i da to stavljamo na raspolaganje Srpskoj naprednoj stranci – rekao je Stevandić.
(24 sedam)
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