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GOCA TRŽAN PODIGLA KIKINDU NA NOGE: Došla da pevam, a vi ste rešili da me ne pustite kući (FOTO)

Dušan Cakić

20. 09. 2026. u 21:10

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POP zvezda Goca Tržan održala je koncert u Kikindi pred oko 15 hiljada ljudi, a prepuni gradski trg i njeni najveći hitovi napravili su atmosferu za pamćenje.

ГОЦА ТРЖАН ПОДИГЛА КИКИНДУ НА НОГЕ: Дошла да певам, а ви сте решили да ме не пустите кући (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, poručila:

- Došla da pevam, a vi ste rešili da me ne pustite kući.

Ovo nije bio njen prvi susret sa kikindskom publikom, ali se ovog puta vratila kao solista, posle nastupa 2018. godine. Posle velikog koncerta, Goca nastavlja u istom ritmu, pa je za 4. novembar najavila solistički spektakl u Plavoj dvorani Sava centra.

Foto: Privatna arhiva

Publiku očekuju njeni najveći hitovi, ali i nove pesme, od kojih će dve predstaviti uskoro, dok treću, uz spot, čuva za veliki beogradski koncert.

 

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