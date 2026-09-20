IRANSKE TRUPE SE GOMILAJU NA GRANICI, SPREMA SE KOPNENI UDAR? Oglasio general zagrmeo: "Spremni smo"

KOMANDANT kopnenih snaga iranske vojske rekao je da njene jedinice imaju efektivno prisustvo na granicama zemlje i potrebnu spremnost za suočavanje sa pretnjama.

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Brigadni general Ali Džahanšahi, komandant kopnenih snaga vojske, govorio je na marginama završne ceremonije 11. zajedničkog osnovnog kursa borbene obuke vojske, prenosi iranska agencija Mehr.

On je rekao da su jedinice kopnenih snaga Armije Islamske Republike Iran bile raspoređene u različitim pograničnim oblastima pre američko-izraelskog rata. „Najveći deo jedinica kopnenih snaga stacioniran je na granicama severozapada, zapada, jugozapada, istoka, severoistoka i jugoistoka zemlje, posebno na obali Makrana, i, Božjom milošću, one imaju veoma dobru spremnost“, rekao je.

Džahanšahi je rekao da su različite jedinice kopnenih snaga prisutne u pograničnim oblastima, uključujući specijalne snage, snage za brzo reagovanje, snage za specijalne operacije, mehanizovane i artiljerijske jedinice, i da imaju neophodnu podršku.

„Koristeći iskustvo koje smo stekli u nedavnim ratovima, nastojali smo da u kopnenim snagama ovu snagu pretvorimo u agilne, mobilne, snage za brzo reagovanje i višestruko obučene kopnene snage za suočavanje sa pretnjama neprijatelja“, rekao je.

„Danas jedinice kopnenih snaga vojske imaju efektivno prisustvo na granicama zemlje i neophodnu spremnost za suočavanje sa pretnjama, a ovo prisustvo na granicama stvorilo je odvraćanje“, rekao je Džahanšahi.

On je rekao da je snažno prisustvo jedinica kopnenih snaga na iranskim granicama dovelo do toga da se neprijatelj ne usuđuje da izvede bilo kakvu operativnu akciju ili napad na granicama zemlje.

Džahanšahi je zaključio naglašavajući da kopnene snage vojske, održavanjem spremnosti i stalnim prisustvom na granicama zemlje, izvršavaju svoju dužnost da očuvaju bezbednost i teritorijalni integritet Islamske Republike Iran.

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