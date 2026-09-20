Arnautović prvi put startovao ove sezone za Zvezdu - Za poluvreme upisao gol i asistenciju (VIDEO)

Efikasan je iskusni napadač na svom prvom startu u domaćem prvenstvu u sezoni 2026/27.

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Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su niški Radnički na "Marakani" u 10. kolu Superlige Srbije. Četa Alberta Rijere posle prvih 45 minuta vodi sa 2:0, a u oba gola učestvovao je Marko Arnautović.

Često je osporavan iskisni austrijski reprezentativac te se redovno nalazi na meti navijača. To pre svega važi za kraj prošle i početak aktuelne sezone, pošto njegove partije, ali i statistika, nisu onakvi kakvi su navijači očekivali.

Izgubio je određeno povernje kod Dejana Stankovića, a nije nešto mnogo bolja situacija ni kod Rijere. No, prvi put u sezoni 2026/27. Arnautović se našao u ulozi startera - kada govorimo isključivo o Superligi Srbije.

Dakle, protiv Nišlije je bio Markov prvi start u domaćem šampionatu ove sezone, a on se treneru i navijačima iskupio golom i asistencijom. Prvo je bio precizan u 29. minutu posle dodavanja Loizosa Loizua, da bi devet minuta kasnije odložio loptu za Mohameda Abu Fanija koji šalje loptu u mrežu.

Ujedno je ovo bio prvi Markov gol u šampionatu ove sezone, a ukupno treći u svim takmičenjima.