Fudbal

Arnautović prvi put startovao ove sezone za Zvezdu - Za poluvreme upisao gol i asistenciju (VIDEO)

У. Ћ.

20. 09. 2026. u 20:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Efikasan je iskusni napadač na svom prvom startu u domaćem prvenstvu u sezoni 2026/27.

Арнаутовић први пут стартовао ове сезоне за Звезду - За полувреме уписао гол и асистенцију (ВИДЕО)

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su niški Radnički na "Marakani" u 10. kolu Superlige Srbije. Četa Alberta Rijere posle prvih 45 minuta vodi sa 2:0, a u oba gola učestvovao je Marko Arnautović.

Često je osporavan iskisni austrijski reprezentativac te se redovno nalazi na meti navijača. To pre svega važi za kraj prošle i početak aktuelne sezone, pošto njegove partije, ali i statistika, nisu onakvi kakvi su navijači očekivali.

Izgubio je određeno povernje kod Dejana Stankovića, a nije nešto mnogo bolja situacija ni kod Rijere. No, prvi put u sezoni 2026/27. Arnautović se našao u ulozi startera - kada govorimo isključivo o Superligi Srbije. 

Dakle, protiv Nišlije je bio Markov prvi start u domaćem šampionatu ove sezone, a on se treneru i navijačima iskupio golom i asistencijom. Prvo je bio precizan u 29. minutu posle dodavanja Loizosa Loizua, da bi devet minuta kasnije odložio loptu za Mohameda Abu Fanija koji šalje loptu u mrežu. 

Ujedno je ovo bio prvi Markov gol u šampionatu ove sezone, a ukupno treći u svim takmičenjima.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Udario u avion! Bosanski fudbaler teško povređen u Minhenu

Udario u avion! Bosanski fudbaler teško povređen u Minhenu