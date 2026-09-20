Dejan Stanković se seli u komšiluk: Na korak je od novog kluba i juriće titulu

DEJAN Stanković je u avgustu napustio Crvenu zvezdu, a uskoro bi mogao da pronađe novi angažman.

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Kako prenosi bugarski "Kota sport", on je glavni favori da sedne na klupu Ludogoreca. Pregovori dve strane su u poodmakloj fazi i očekuje se da budu okončani sledeće nedelje.

Ovaj 48-godišnji stručnjak je ostvaku na mesto stratega crveno-belih podneo posle eliminacije od Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Ukoliko preuzme tim iz Razgrada čeka ga borba za titulu. Ludogorec je trenutno treći na tabeli sa 23 boda, ima dva manje od lidera Levskog iz Sofije.

Tokom svoje trenerske karijere, Stanković je predvodio moskovski Spartak, Ferencvaroš, Sampdoriju i pomenutu Crvenu zvezdu u dva navrata.

Kao šef stručkog, četiri puta je osvojio titulu prvaka Srbije, a bio je i šampion Mađarske sa "fradijem".

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