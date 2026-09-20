Politika

"REKAO BIH TOM VUČIĆU..." Predsednik urnebesnim komentarom odgovorio na pitanje šta bi rekao predsedniku Srbije (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2026. u 20:14

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PREDSEDNIK Srbije je tokom gostovanja na Radio Beogradu odgovorio na pitanje šta bi pitao predsednika Republike.

РЕКАО БИХ ТОМ ВУЧИЋУ... Председник урнебесним коментаром одговорио на питање шта би рекао председнику Србије (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/RadioBeograd

 - Vučiću, smorio si. Što bi rekli ovi naši protivnici, dosta je bilo. Samo ima važnijih stvari od toga da li vas je neko smorio ili ne - rezultat i rad ne može niko da vam oduzme. Pobediće Srbija! - naveo je predsednik na instagramu.

Snimak možete pogledati OVDE.

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