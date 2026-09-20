GORAN JEŠIĆ: "Ozbiljan broj ljudi ima problem sa politikom studentske liste!"
GORAN Ješić, bivši funcioner DS i blokader gostovao je na blokaderskoj N1 u emisjii "Utisak nedelje".
Onje tamo kazao:
"Postoje istraživanja, sva su govorila da postoji ozbiljna grupacija koja ima problem sa delom politike ili jasnim izjašnjavanjem studentske liste. Kažem postoji jedna grupacija ljudi koja ima problem da se opredeli prema tome, ili ima osećaj da su njihove stvari, pre svega u odnosu na jasno izjašnjavanje ka Evropskoj Uniji, na jasno izjašnjavanje prema Rusiji, Belorusiji!"
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