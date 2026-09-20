LEKARI UPOZORAVAJU: Rizik od novih bolesti dvostruko raste - višak masti oko srca opasno ugrožava zdravlje

VIŠAK masnog tkiva oko srca usporava oporavak pacijenata nakon hirurških operacija na ovom organu, utvrdili su naučnici Naučno-istraživačkog instituta za kompleksne probleme kardiovaskularnih oboljenja.

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-Višak masti oko srca, koji se javlja kod prekomerne telesne težine, udvostručuje rizik od aritmije i dovodi do manje efikasnog snabdevanja pluća krvlju, saopštili su za Sputnjik u pres-službi Ruskog naučnog fonda (RNF).

U normalnim uslovima, srčani zalisci obezbeđuju protok krvi u određenom smeru i sprečavaju njeno vraćanje u suprotnom smeru. Međutim, ako se neki od zalistaka ne zatvara u potpunosti ili ne propušta krv dovoljno dobro u željenom smeru, srce radi pod opterećenjem, deformiše se i povećava, dodali su u Ruskom naučnom fondu.

Jedan od najopasnijih poremećaja je neispravnost mitralnog zalistka, koja zahteva hiruršku intervenciju. Uspešan oporavak nakon operacije zavisi od individualnih karakteristika tela, na primer, težine pacijenta ili količine masnog tkiva oko srca.

Pacijenti sa masnim naslagama oko srca većim od 115 kubnih centimetara imali su uvećane pretkomore pre operacije, oštećenu funkciju desne komore, komore odgovorne za pumpanje krvi u pluća, i dvostruko više poremećaja srčanog ritma. Godinu dana nakon operacije, nisu primećena značajna poboljšanja ovih parametara kod pacijenata sa viškom masti, dodala je fondacija.

Štaviše, nakupljanje masti u srčanoj kesi povećalo je rizik od moždanog udara, koronarne bolesti srca i ponovne hospitalizacije nakon operacije za skoro 10 procenata.

sputnikportal.rs

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