Rijera i dalje nije zadovoljan - Razbio Radnički, pa poručio: "Previše smo spori!"

Bili smo bolji, ali ja ne želim da igramo u drugoj, već u petoj brzini, poručio je strateg Crvene zvezde.

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Fudbaleri Crvene zvezde rutinski su savladali niški Radnički na "Marakani" sa 3:0, u utakmici 10. kola Superlige Srbije.

Golove za aktuelnog šampiona države postigli su Marko Arnautović, koji je upisao i asistenciju, Mohamed Abu Fani i Tomas Hendel. Crveno-beli su na taj način pobegli drugoplasiranoj Vojvodini na šest bodova prednosti.

Posle meča na najvećem srpskom stadionu utiske je izneo šef stručnog štaba domaćih, Albert Rijera, koji i dalje nije zadovoljan načinom na koji igraju njegovi izabranici.

- Mogli smo da postignemo osam ili deset golova dana. Međutim, nisam zadovoljan ritmom kojim smo igrali. Moramo u boljem ritmu da igramo, ne možemo hodajući da igramo u Evropi. Želim više ritma, jer sa težim rivalima to neće proći. Bili smo bolji, ali ja ne želim da igramo u drugoj, već u petoj brzini. Po meni, danas smo bili previše spori - poručio je Rijera.