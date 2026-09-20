Rijera i dalje nije zadovoljan - Razbio Radnički, pa poručio: "Previše smo spori!"
Bili smo bolji, ali ja ne želim da igramo u drugoj, već u petoj brzini, poručio je strateg Crvene zvezde.
Fudbaleri Crvene zvezde rutinski su savladali niški Radnički na "Marakani" sa 3:0, u utakmici 10. kola Superlige Srbije.
Golove za aktuelnog šampiona države postigli su Marko Arnautović, koji je upisao i asistenciju, Mohamed Abu Fani i Tomas Hendel. Crveno-beli su na taj način pobegli drugoplasiranoj Vojvodini na šest bodova prednosti.
Posle meča na najvećem srpskom stadionu utiske je izneo šef stručnog štaba domaćih, Albert Rijera, koji i dalje nije zadovoljan načinom na koji igraju njegovi izabranici.
- Mogli smo da postignemo osam ili deset golova dana. Međutim, nisam zadovoljan ritmom kojim smo igrali. Moramo u boljem ritmu da igramo, ne možemo hodajući da igramo u Evropi. Želim više ritma, jer sa težim rivalima to neće proći. Bili smo bolji, ali ja ne želim da igramo u drugoj, već u petoj brzini. Po meni, danas smo bili previše spori - poručio je Rijera.
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