"NISU REŠENI SUŠTINSKI PROBLEMI, NI U UKRAJINI NI NA BLISKOM ISTOKU" Vučić: Plašim se kakva nam zima dolazi, ali znamo svoj posao
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, govorio je i o ratu na Bliskom Istoku i u Ukrajini.
- I uostalom, dovoljno je da vidite, ne znam, Nemci i Skandinavci vežbaju iskrcavanje na to i to ostrvo, ovi drugi vežbaju ne znam šta. Od jutros dronovi najžešće do sada napali Moskvu, juče ili prekjuče najžešće je napadnut Kijev, okolina, ili logistika kompletno ukrajinska sa vozovima, lokomotivama i svim drugim. Rat u Ukrajini je sve teži, kao da se približava sudnji dan. A ukazao sam na to da nisu rešeni suštinski problemi, ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. I to ne može da se reši preko noći. Plašim se kakva nam zima dolazi, ali znamo svoj posao i moramo da sačuvamo stabilnost i mir - kaže Vučić.
Kako kaže, plaši se toga kakva zima dolazi.
- Znamo svoj posao, moramo da očuvamo mir i stabilnost, punu snabdevenost gasom i naftom i to ćemo i da uradimo - dodao je predsednik.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)