"NISU REŠENI SUŠTINSKI PROBLEMI, NI U UKRAJINI NI NA BLISKOM ISTOKU" Vučić: Plašim se kakva nam zima dolazi, ali znamo svoj posao

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, govorio je i o ratu na Bliskom Istoku i u Ukrajini.

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- I uostalom, dovoljno je da vidite, ne znam, Nemci i Skandinavci vežbaju iskrcavanje na to i to ostrvo, ovi drugi vežbaju ne znam šta. Od jutros dronovi najžešće do sada napali Moskvu, juče ili prekjuče najžešće je napadnut Kijev, okolina, ili logistika kompletno ukrajinska sa vozovima, lokomotivama i svim drugim. Rat u Ukrajini je sve teži, kao da se približava sudnji dan. A ukazao sam na to da nisu rešeni suštinski problemi, ni u Ukrajini ni na Bliskom istoku. I to ne može da se reši preko noći. Plašim se kakva nam zima dolazi, ali znamo svoj posao i moramo da sačuvamo stabilnost i mir - kaže Vučić.

Kako kaže, plaši se toga kakva zima dolazi.

- Znamo svoj posao, moramo da očuvamo mir i stabilnost, punu snabdevenost gasom i naftom i to ćemo i da uradimo - dodao je predsednik.