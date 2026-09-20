"ŽIVIMO U LICEMERNOM SVETU" Vučić o reakcijama na presudu Tačiju: Srbi nemaju pravo ni da žale, a njihovo 'čedo' može da radi šta hoće

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, pomenuo je da nije bilo osude za napade Albanaca na EULEKS nakon presude Tačiju i saučesnicima.

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Na pitanje o čemu će govoriti u Ujedinjenim nacijama, Vučić kaže da će položaj Srba na Kosmetu biti jedna od ključnih tema.

- Zamislite, nas su kritikovali i ne postoji niko iz Evrope ko se nije oglasio zbog toga što je postojala sahrana Ratka Mladića, kao da je moglo da se izbegne sahrana, ili je trebalo po pasjim grobljima da čoveka sahranjujemo. Mnogo glupo i besmisleno je sve bilo. Međutim, oni su ljudi bili užasnuti slikom, a užasnuti su bili brojem ljudi koji je došao na sahranu - podsetio je on.

- I to je suština onoga što su oni nama zamerali. Pošto ne možete da nam zamerite, tu su bili obični vojnici, bez bilo kakvih velikih počasti, ali sahrana kao sahrana. I sad, to što su došla trojica ili četvorica ministara da izjave saučešće, kod nas nije bilo nikakvih državnih manifestacija, ni deklaracija protiv Haga, ni ovoga ni onoga, posle ovoga što se dogodilo Mladiću, iako je Hag postupao krajnje nemoralno - dodaje predsednik.

- Znali su da umire čovek, nisu hteli da ga puste da umre u svojoj zemlji, u svojoj porodici, ili blizu, pored svojih najbližih. Ali nisu imali ništa, i onda je krenula lavina napada. Međutim, onda se, jednostavno, govorilo: 'Ne smete da negirate presude' i sve ostalo. A onda se dogodilo sledeće: onda smo dobili prvostepenu presudu za Hašima Tačija, Krasnića, Seljimija i Kadrija Veselija. Onda su svi iz regiona, dakle: Albanija, zvanična Crna Gora, zvanična Severna Makedonija, Priština, apsolutno svi, su najstrašnije ne samo negirali, već govorili kako je to sramota, kako je to jezivo, i kako to ne prihvataju, ne priznaju, i kako će to da se promeni. Nijedne reakcije nije bilo iz Evrope i sveta. Nijedne reakcije. Samo da vidite u kakvom licemernom svetu živimo - kazao je on.

- Ni o jednoj od tih institucija, kako god, ne mislim ništa dobro. Ali oni misle. Nijedne reči nema. Mogu da napadaju EULEKS. Nema 'hoćemo odgovorne za napad na EULEX', ako ste primetili. Mogu da rade šta god hoće, gde god hoće, ali to su, to je naše čedo. Oni imaju pravo da rade šta hoće. Srbi nemaju pravo ni da žale. Srbi nemaju pravo ni da se raduju. Srbi nemaju pravo nikakvo, ni na šta - zaključio je Vučić.