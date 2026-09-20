"DRASTIČNIH POVEĆANJA NEĆE BITI" Vučić o cenama goriva: Očekujem razgovor sa Lavrovom i Putinom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Radio Beogradu, govorio je i o cenama goriva.

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Na pitanje o grejnoj sezoni, Vučić je rekao da će biti dovoljno energenata.

- Da li će doći do rasta cene nafte ne mogu da vam kažem, za dinar-dva. Ali drastičnih povećanja neće biti - rekao je predsednik.

Kako kaže, ruski gas teče normalno, ali nam ističe ugovor.

- Očekujem razgovor sa Lavrovom, a i telefonski razgovor sa Putinom - dodao je on

- Evropa ima novac, pune skladišta. Nisu ih dovoljno dopunili. Predstavlja im ogroman problem visoka cena energenata. Ekonomski rast im je na nižem nivou nego u Srbiji i drugim kontinentima - podsetio je Vučić.