PSOVKE, UVREDE I POZIV NA UBISTVO: Jezive objave Petra Mitova na društvenim mrežama, pravi odraz ideologije blokadera (FOTO)
KANDIDAT tzv. studentske liste Petar Mitov za Srbe iz Republike Srpske, na društvenim mrežama širi mržnju na svakom koraku.
Osim toga što priželjkuje smrt novinarki Ljiljani Smajlović, u objavama na Iksu piše jezive uvrede i psovke.
Samo se nameće pitanje kako bi neko ovakav sutra mogao da donosi bilo kakve konstruktivne odluke. Unišitili bi sve samo za dan.
BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati
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