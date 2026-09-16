PSOVKE, UVREDE I POZIV NA UBISTVO: Jezive objave Petra Mitova na društvenim mrežama, pravi odraz ideologije blokadera (FOTO)

KANDIDAT tzv. studentske liste Petar Mitov za Srbe iz Republike Srpske, na društvenim mrežama širi mržnju na svakom koraku.

Foto: Printskrin/Jutjub/1od5miliona Smederevska Palanka

Osim toga što priželjkuje smrt novinarki Ljiljani Smajlović, u objavama na Iksu piše jezive uvrede i psovke.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Samo se nameće pitanje kako bi neko ovakav sutra mogao da donosi bilo kakve konstruktivne odluke. Unišitili bi sve samo za dan.

BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati