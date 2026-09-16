Politika

PSOVKE, UVREDE I POZIV NA UBISTVO: Jezive objave Petra Mitova na društvenim mrežama, pravi odraz ideologije blokadera (FOTO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 10:59

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KANDIDAT tzv. studentske liste Petar Mitov za Srbe iz Republike Srpske, na društvenim mrežama širi mržnju na svakom koraku.

ПСОВКЕ, УВРЕДЕ И ПОЗИВ НА УБИСТВО: Језиве објаве Петра Митова на друштвеним мрежама, прави одраз идеологије блокадера (ФОТО)

Foto: Printskrin/Jutjub/1od5miliona Smederevska Palanka

Osim toga što priželjkuje smrt novinarki Ljiljani Smajlović, u objavama na Iksu piše jezive uvrede i psovke.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Samo se nameće pitanje kako bi neko ovakav sutra mogao da donosi bilo kakve konstruktivne odluke. Unišitili bi sve samo za dan.

BONUS VIDEO: JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati

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