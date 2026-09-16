JOVINO KUHANJE I DIJAREJA ILI DIJETA? Za blokadere izbor nije lak! (VIDEO)

JOVO Bakić je srpska verzija hrvatske "blokadne kuharice". Sklon je kanibalističkoj kuhinji - prženju, kuvanju i dinstanju političkih neistomišljenika. Kao i svaki "kuhar" početnik - krenuo je sa roštiljanjem.

Foto: RTV Pink

- Prži, prži, prži - vidi se u snimku sa jednog protesta blokadera.

Ovaj srpski Hanibal Lektor nije se baš proslavio sa ljudožderskim roštiljem, pa je u skladu sa hrvatskom "blokadnom kuharicom" prešao na dinstanje političkih neistomišljenika.

- Govedina je matora, žilava, tvrda, ali kad se dobro dinsta, nema te govedine koja se naposletku neće raspasti - rekao je Bakić u jednom TV gostovanju.

Ni dinstanje mu nije išlo od ruke zbog žilavosti neistomišljenika, pa je Jovo pokušao da inovira "blokadnu kuharicu" receptima sa divljeg zapada.

- Ti kauboji su umeli ispod sedla da stave meso bizona, da smekša, i onda ono smekša, smekša, smekša, i umesto da ga tučete onim tučkom, meso smekšava ispod sedla i onda se posle spremi - objasnio je stručno Bakić drugom prilikom.

E sad, zamislite sudar titana - bizona i Jove. Da li bi se bizon uplašio Jovine dreke i njegove satare-mikrofona?

Međutim, kuhar Jovo, još i Bakić, nije Stevo Karapandža. Ma koliko se upinjao, ne ide mu baš. Bakićeva kanibalsko-blokaderska kuhinja kod mnogih blokadera izazvala je dijareju. Sve glasnije poručuju: Kuvarice, manje zbori, da ti jelo ne zagori!

- Oni (blokaderi) su uspeli od svih, svih, da nađu Jovu Bakića... sad na stranu da l' je Jovo psihopata... Ja sad pričam ozbiljno brate. Jovo Bakić... on je prvo lupetao o flambiranju, tako je otišao odmah na televiziju i nastavio da ke*a po svom običaju - kazao je Marko Vidojković u svom podkastu "Dobar, loš, zao".

Ima i onih koji bi se žrtvovali da podrže Jovu, uprkos stomačnim tegobama.

- Ja nemam problem sa Jovom Bakićem - odgovorio je, uz kiseo izraz lica, Vidojkovićev sagovornik.

Ali je više onih koji ne mogu da kusaju Bakićeve pomije - ubi ih dijareja.

- Jelo koje Jovo pravi, evo, već dve godine brate - on ga prži, pa ga dinsta, pa ga flambira, pa ga je pustio da odleži, pa će sad opet prženje, flambiranje... Na šta to jelo može da ispadne? Evo ti, kao kuvar profesionalac. Jel to neko ukusno jelo? Ja ne znam baš da li je Jovo Bakić baš najbolji kuvar za početak kampanje, ali šta da radimo, studenti rade kako hoće - nadovezao se Vidojković.

Jovino kuhanje i dijareja ili dijeta? Za blokadere izbor nije lak.

(RTV Pink)