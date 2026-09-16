JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati za njih?! (VIDEO)
MILOŠ Jovanović, lider Novog DSS-a, iskritikovao je predstavnike studentske liste, kao nikada do sada.
Jovanović kaže da nemaju odgovore na ključna pitanja. Upitao se ko će glasati za njih.
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