Politika

JOVANOVIĆ OPLEO PO STUDENTSKOJ LISTI KAO NIKAD PRE: Nemaju odgovore na ključna pitanja, ko će glasati za njih?! (VIDEO)

В. Н.

16. 09. 2026. u 10:04

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MILOŠ Jovanović, lider Novog DSS-a, iskritikovao je predstavnike studentske liste, kao nikada do sada.

ЈОВАНОВИЋ ОПЛЕО ПО СТУДЕНТСКОЈ ЛИСТИ КАО НИКАД ПРЕ: Немају одговоре на кључна питања, ко ће гласати за њих?! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/ Lažomer

Jovanović kaže da nemaju odgovore na ključna pitanja. Upitao se ko će glasati za njih.

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