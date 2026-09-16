OPOZICIJA RASTURA PAJTIĆEVU LISTU: Čak i kritičari vlasti pitaju ko su ljudi na Studentskoj listi
SASTAV tzv. Studentske liste nastavlja da izaziva polemike, a kritike stižu i iz krugova koji su bliski opoziciji i protivnicima vlasti.
Tako je nalog "Građani u blokadi" objavio na društvenoj mreži Iks pitanje povodom 250 kandidata koji se nalaze na Studentskoj listi:
- Na Studentskoj Listi od 250 kandidata koliko njih nisu uhlebi na državnim jaslama?
Na njihovu objavu nadovezao se Igor Mitrović, koji je kratko prokomentarisao:
- Ja sam jedva našao njih par.
Njihove objave otvaraju pitanje profesionalnih biografija kandidata Studentske liste i toga koliko njih dolazi izvan državnih i javnih institucija.
Ovo pitanje posebno dobija na značaju imajući u vidu da je Studentska lista predstavljena kao politička opcija koja proizlazi iz studentskog pokreta u blokadi i koja se u javnosti predstavlja kao alternativa postojećim političkim strukturama.
Istovremeno, oko same liste već se vode polemike o njenim vezama sa opozicionim krugovima, uključujući i navode o ulozi bivšeg funkcionera Demokratske stranke Bojana Pajtića, koji je negirao da je učestvovao u sastavljanju liste.
Tako se, pored političkog programa, u fokusu našlo i pitanje ko su ljudi koji stoje iza Studentske liste – kakve su njihove profesionalne biografije, gde su zaposleni i u kojoj meri zaista dolaze izvan postojećih državnih i političkih struktura.
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