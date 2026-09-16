Politika

OPOZICIJA RASTURA PAJTIĆEVU LISTU: Čak i kritičari vlasti pitaju ko su ljudi na Studentskoj listi

T.J.

16. 09. 2026. u 10:09

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SASTAV tzv. Studentske liste nastavlja da izaziva polemike, a kritike stižu i iz krugova koji su bliski opoziciji i protivnicima vlasti.

ОПОЗИЦИЈА РАСТУРА ПАЈТИЋЕВУ ЛИСТУ: Чак и критичари власти питају ко су људи на Студентској листи

Foto: Printskrin Iks

Tako je nalog "Građani u blokadi" objavio na društvenoj mreži Iks pitanje povodom 250 kandidata koji se nalaze na Studentskoj listi:

- Na Studentskoj Listi od 250 kandidata koliko njih nisu uhlebi na državnim jaslama?

Na njihovu objavu nadovezao se Igor Mitrović, koji je kratko prokomentarisao:

- Ja sam jedva našao njih par.

Njihove objave otvaraju pitanje profesionalnih biografija kandidata Studentske liste i toga koliko njih dolazi izvan državnih i javnih institucija.

Ovo pitanje posebno dobija na značaju imajući u vidu da je Studentska lista predstavljena kao politička opcija koja proizlazi iz studentskog pokreta u blokadi i koja se u javnosti predstavlja kao alternativa postojećim političkim strukturama.

Istovremeno, oko same liste već se vode polemike o njenim vezama sa opozicionim krugovima, uključujući i navode o ulozi bivšeg funkcionera Demokratske stranke Bojana Pajtića, koji je negirao da je učestvovao u sastavljanju liste.

Tako se, pored političkog programa, u fokusu našlo i pitanje ko su ljudi koji stoje iza Studentske liste – kakve su njihove profesionalne biografije, gde su zaposleni i u kojoj meri zaista dolaze izvan postojećih državnih i političkih struktura.

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