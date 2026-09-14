VLADA SRBIJE DEMANTUJE KONAKOVIĆA: Zahtev za Macutov let poslat 11. septembra, suprotne tvrdnje zlonamerne

VLADA Republike Srbije odbacila je večeras tvrdnje ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića da je zahtev za prelet aviona Vlade Srbije, kojim je premijer u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, zajedno sa ministrima, trebalo da otputuje u Banjaluku na obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, poslat nekoliko minuta pre planiranog poletanja i naglasila da je zahtev upućen još 11. septembra.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Vlada Srbije je u saopštenju navela da smatra da su tvrdnje ministra Konakovića neistinite i krajnje zlonamerne i da nikako ne doprinose dobrosusedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu.

Precizira se da je zvaničan zahtev za prelet aviona upućen je još 11. septembra, više od 72 sata pre planiranog leta, kada je Ambasada Srbije u Sarajevu prosledila zahtev Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

U ovom zahtevu su, kako se dodaje, shodno dosadašnjim uobičajenim procedurama, navedeni svi detalji planiranog leta, sa obaveštenjem o tačnom vremenu poletanja i povratka iz Banjaluke.

Dodaje da se da je let iz Beograda bio je planiran za 17 časova. Uz saopštenje, Vlada Srbije je priložila i zahtev Ambasade Srbije u Sarajevu, u kojem se vidi da je poslat 11. septembra. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da je odbio zahtev za prelet aviona kojim je premijer Srbije Đuro Macut trebalo da ode u Banjaluku, zbog toga što zahtev iz Srbije nije poslat na vreme.

(Tanjug)