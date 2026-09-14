CIRKUS NA PREDAJI BLOKADERSKE LISTE: Studentska lista je skup kretena!
BLOKADER u pratnji građana došli da preddaju sakupljene potpise za izbore u RIK, ali su onda otkrili da im nešto fali...
Predstavnici studensko blokaderske liste ne mogu da nađu sporazum o osnivanju grupe građana.
To je inače, najvažniji papir, koji nisu mogli da pronađu prilikom predaje potpisa.
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