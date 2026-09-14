Politika

CIRKUS NA PREDAJI BLOKADERSKE LISTE: Studentska lista je skup kretena!

В. Н.

14. 09. 2026. u 19:22

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BLOKADER u pratnji građana došli da preddaju sakupljene potpise za izbore u RIK, ali su onda otkrili da im nešto fali...

ЦИРКУС НА ПРЕДАЈИ БЛОКАДЕРСКЕ ЛИСТЕ: Студентска листа је скуп кретена!

Foto: Novosti

Predstavnici studensko blokaderske liste ne mogu da nađu sporazum o osnivanju grupe građana. 

To je inače, najvažniji papir, koji nisu mogli da pronađu prilikom predaje potpisa.

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