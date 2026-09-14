VUČIĆ O POMOĆI DRŽAVE: Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.
Kad je u pitanju pomoć države koja je legla penzionerima, kaže da su mu otac i majka javili da su dobili po 20.000 dinara jer imaju najveće penzije.
- Bili su zahvalni - kaže on.
Ističe da im je poručio da mora da učini više za one koji imaju manje od njih, da mora da bude pravičan.
- Jesu uplaćivali doprinose veće, ali ako neko ima penziju od 30.000 ili 25.000 dinara... Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem - kaže on.
Ističe da su penzioneri i borci zaslužili podršku države.
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