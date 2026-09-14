VUČIĆ O POMOĆI DRŽAVE: Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.

Foto: Printskrin Pink TV

Kad je u pitanju pomoć države koja je legla penzionerima, kaže da su mu otac i majka javili da su dobili po 20.000 dinara jer imaju najveće penzije.

- Bili su zahvalni - kaže on.

Ističe da im je poručio da mora da učini više za one koji imaju manje od njih, da mora da bude pravičan.

- Jesu uplaćivali doprinose veće, ali ako neko ima penziju od 30.000 ili 25.000 dinara... Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem - kaže on.



Ističe da su penzioneri i borci zaslužili podršku države.