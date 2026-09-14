Politika

VUČIĆ O POMOĆI DRŽAVE: Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 09. 2026. u 18:57

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostovao je na TV Pink gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.

ВУЧИЋ О ПОМОЋИ ДРЖАВЕ: Дајте да помогнемо тим људима бар мало више јер они једва крпе крај с крајем

Foto: Printskrin Pink TV

Kad je u pitanju pomoć države koja je legla penzionerima, kaže da su mu otac i majka javili da su dobili po 20.000 dinara jer imaju najveće penzije.

- Bili su zahvalni - kaže on.

Ističe da im je poručio da mora da učini više za one koji imaju manje od njih, da mora da bude pravičan.

- Jesu uplaćivali doprinose veće, ali ako neko ima penziju od 30.000 ili 25.000 dinara... Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem - kaže on.

Ističe da su penzioneri i borci zaslužili podršku države.

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