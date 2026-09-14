Bivši igrač Crvene zvezde se vratio u srpski fudbal i pojačao OFK Beograd
SRPSKI fudbaler Strahinja Stojković novo je pojačanje OFK Beograda.
Stojković ima 19 godina i igra na poziciji desnog beka, a u OFK dolazi iz francuskog Sent Etjena.
Srpski fudbaler je prošlog leta prešao iz Crvene zvezde u Sent Etjen, gde je stigao uz obeštećenje crveno-belima od 2,8 miliona evra.
U nekadašnjem vicešampionu Evrope nije se baš idealno uklopio pa je nastupao uglavnom za rezervni tim dok je za prvi tim samo tri puta sedeo na klupi. Nije mu dugo trebalo da shvati kako u ovom trenutku to nije dobro za njegov igrački razvoj pa je doneo odluku da se vrati u srpski fudbal.
Stojković je odigrao 15 utakmica za omladinsku reprezentaciju Srbije, a dok je bio u Zvezdi za crveno-bele je upisao šest zvaničnih nastupa.
OFK se nalazi na 10. mestu na tabeli Superlige Srbije sa devet bodova, a u sledećem kolu dočekaće Radnički iz Niša. S druge strane, Sent Etjen je prvi u francuskoj ligi 2 i kako stvari stoje na dobrom putu da se vrai u elitu.
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