Fudbal

Bivši igrač Crvene zvezde se vratio u srpski fudbal i pojačao OFK Beograd

Olja Mrkić

14. 09. 2026. u 18:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKI fudbaler Strahinja Stojković novo je pojačanje OFK Beograda.

Бивши играч Црвене звезде се вратио у српски фудбал и појачао ОФК Београд

Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Stojković ima 19 godina i igra na poziciji desnog beka, a u OFK dolazi iz francuskog Sent Etjena.

Srpski fudbaler je prošlog leta prešao iz Crvene zvezde u Sent Etjen, gde je stigao uz obeštećenje crveno-belima od 2,8 miliona evra.

U nekadašnjem vicešampionu Evrope nije se baš idealno uklopio pa je nastupao uglavnom za rezervni tim dok je za  prvi tim samo tri puta sedeo na klupi. Nije mu dugo trebalo da shvati kako u ovom trenutku to nije dobro za njegov igrački razvoj pa je doneo odluku da se vrati u srpski fudbal.

Stojković je odigrao 15 utakmica za omladinsku reprezentaciju Srbije, a dok je bio u Zvezdi za crveno-bele je upisao šest zvaničnih nastupa.

OFK se nalazi na 10. mestu na tabeli Superlige Srbije sa devet bodova, a u sledećem kolu dočekaće Radnički iz Niša. S druge strane, Sent Etjen je prvi u francuskoj ligi 2 i kako stvari stoje na dobrom putu da se vrai u elitu.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"