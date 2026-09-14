Politika

"TO JE BIO MONTIRAN SNIMAK" Vučić o zvučnom topu: Neko je huk poletanja aviona nalepio i ljudima je izgledalo kao da ih je nešto počistilo

В.Н.

14. 09. 2026. u 18:36

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pinku govorio je i o navodnom "zvučnom topu".

ТО ЈЕ БИО МОНТИРАН СНИМАК Вучић о звучном топу: Неко је хук полетања авиона налепио и људима је изгледало као да их је нешто почистило

Foto: Printskrin Pink TV

U pogledu "zvučnog topa" i analize VJT da nije korišćen bilo kakav zvučni sistem, kaže da misli da je to važno zbog istorije i onoga što ostaje iza nas.

- Mi da vratimo vreme i da ispravimo štetu koju su napravili je nemoguće - naveo je on.

Ističe da su stranci hteli da poseju negativne emocije da bi uništili zemlju i doveli čak do građanskog rata.

- To je izgledalo jer je neko huk poletanja aviona nalepio i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. To je bio montiran snimak i ljudi iz VJT su uspeli da dođu do toga - kaže Vučić.

Analiza VJT je perfektna, tvrdi Vučić.

- Nisu nam rekli šta se nije dogodilo, već je otkriveno javnosti šta se dogodilo. Prvi put su nacrtali i pokazali kako su celu priču odigrali i ko su nalozi, za čije vlasnike očekujem da će biti privedeni poznaniju prava, koji su dodavali zvuk poletanja aviona - tvrdi Vučić.

Ljudi u Srbiji su umorni od toga, naveo je predsednik Srbije.

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