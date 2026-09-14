"TO JE BIO MONTIRAN SNIMAK" Vučić o zvučnom topu: Neko je huk poletanja aviona nalepio i ljudima je izgledalo kao da ih je nešto počistilo
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pinku govorio je i o navodnom "zvučnom topu".
U pogledu "zvučnog topa" i analize VJT da nije korišćen bilo kakav zvučni sistem, kaže da misli da je to važno zbog istorije i onoga što ostaje iza nas.
- Mi da vratimo vreme i da ispravimo štetu koju su napravili je nemoguće - naveo je on.
Ističe da su stranci hteli da poseju negativne emocije da bi uništili zemlju i doveli čak do građanskog rata.
- To je izgledalo jer je neko huk poletanja aviona nalepio i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. To je bio montiran snimak i ljudi iz VJT su uspeli da dođu do toga - kaže Vučić.
Analiza VJT je perfektna, tvrdi Vučić.
- Nisu nam rekli šta se nije dogodilo, već je otkriveno javnosti šta se dogodilo. Prvi put su nacrtali i pokazali kako su celu priču odigrali i ko su nalozi, za čije vlasnike očekujem da će biti privedeni poznaniju prava, koji su dodavali zvuk poletanja aviona - tvrdi Vučić.
Ljudi u Srbiji su umorni od toga, naveo je predsednik Srbije.
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