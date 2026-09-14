Politika

VUČIĆ POTVRDIO: Ovog datuma će podneti ostavku na mestu predsednika Srbije

В.Н.

14. 09. 2026. u 18:57

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Pink kada će podneti ostavku na mesto predsednika.

ВУЧИЋ ПОТВРДИО: Овог датума ће поднети оставку на месту председника Србије

Foto: Printskrin/TV Pink

Kaže da će 27. septembra podneti ostavku na mesto predsednika, obratiti se to veče ljudima i zahvaliti se na podršci.

- Verno sam služio Srbiji, građanima ove zemlje - tvrdi Vučić.

Kaže da onda ide kao običan građanin, da je nabavio kamionče, ima svoj auto, ali i kamp kućicu da može da spava.

- Biće neko vlaško kolo, pa ću morati da ostanem do 1 noću - kaže on.

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